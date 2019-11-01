2. Sinema Arama Konferansı

Türk sinemasının güncel sorunlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik sektör ile beraber çözüm bulan, uygulayan, iş birlikleri gerçekleştiren ve güçlendiren bir kurum olarak konumlanmayı hedefleyen TÜRSAK tüm sinema sektörü bileşenlerinin katılımı ile sinemayı özümseyen ve geleceğe etkili sinemacılar yetiştirmek için 13 Mart’ta düzenlediği Türk Sineması Arama Konferansı’nın devamı niteliğindeki çalıştayı 05 Kasım Salı günü gerçekleştiriyor. Katkısı olacağı düşünülen sektör insanlarının toplantıya katılmalarının beklendiği açıklandı.