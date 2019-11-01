19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Bizim Için Şampiyon Filmini Ağırladı

Türkiye’den T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T. C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya’dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesi’ne bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında düzenlenen, 19. Türk Film Festivali Frankfurt’ta Bizim için Şampiyon’un özel gösterimi filmin başrol oyuncularından Ekin Koç’un katılımı ile gerçekleşti.

Basın Bülteni

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