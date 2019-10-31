Zülfü Livaneli 7. Kayseri Film Festivali’nde

Kadir Turna direktörlüğünde 13 – 16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Kayseri Film Festivali sinemadan aldığı ilhamla 7. kez sinemaseverleri bir araya getirecek. Bugüne kadar sayısız ödüle layık görülen usta müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli, Yaşam Boyu Onur Ödülü almak üzere 7. Kayseri Film Festivali’ne konuk oluyor. Festival direktörü Kadir Turna, Zülfü Livaneli ile Elia Kazan arasında çok özel bir bağ olduğunu, hatta Zülfü Livaneli’nin Kayserili dünyaca ünlü yönetmen Elia Kazan ile Türkiye’de geçirdikleri zamanlardan kesitler sunan Elia ile Yolculuk adında bir kitap yayınladığını dile getirdi. Turna, “Kayseri’de belediyenin Elia Kazan Müzesi yapma planı var.” dedi.

Basın Bülteni

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