Levan Akin’in yönettiği ve Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili ile Giorgi Tsereteli’nin oynadığı Ve Sonra Dans Ettik (And Then We Danced), 15 Kasım 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kendini geleneksel Gürcü halk danslarına adamış Mehrab’ın, dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenmektedir. Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Irakli’nin girmesiyle Mehrab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir. Yönetmen Akin, film için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptığını söylüyor.