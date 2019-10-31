Uğur Yücel: Komedyen Değilim

Yönettiği ilk film Yazı Tura ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve Yönetmen dahil 11 Altın Portakal kazanmış olan Uğur Yücel, söyleşi programının konuğuydu. Yücel: “Komedyen olduğumu düşünmüyorum. Böyle bir hedefim hiç olmadı. Ama çocukken her şeyi taklit edebiliyordum. Sonra tiyatrodan para kazanamadığımı fark ettim ve şovmenliğe yöneldim. Tiyatroda beş ayda kazandığımı, şovmenlikte bir gecede kazanmaya başlayınca paraya kapıldım sanırım. Komedyenliğim budur. Sosyal içerik meselesi sinemada hiç konuşulmaz. Film için yola çıktığınızda ticari bir film yapalım, ya da sanat filmi yapalım gibi şeyler hiç olmuyor.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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Bozkır Gösteriminden



Kronoloji Gösteriminden

(Birkan Sokullu – Ali Aydın – Cemre Ebuzziya /

Selda Taşkın – Birkan Sokullu – Ali Aydın –

Cemre Ebuzziya – Sevil Demirci



Sinemamızın Dünü Bugünü Yarını Panelinden

(Azize Tan – Kemal Ural – Yamaç Okur /

Sevil Demirci – Yamaç Okur)

