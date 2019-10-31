Mert Fırat: Altın Portakal’a Sahip Çıkanları Kutlamalı

Usta ve sevilen oyuncular Şebnem Bozoklu ve Mert Fırat, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Öğle Sohbetleri programına konuk oldu. Mert Fırat: “Bir yandan bu festivale sahip çıkanları da kutlamak lazım. Sektörden de birçok arkadaşımız festivale sahip çıktılar ve sonrasında festival sizlerin sayesinde, aslında en çok Antalyalıların sayesinde Ulusal Yarışmalar geri geldi. Seçimlerimizle bazı şeyleri değiştirebiliyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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