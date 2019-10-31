Mehmet Şafak Türkel’i Kaybettik

Burdurlu yönetmen, 38 yaşındaki Mehmet Şafak Türkel, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi, Sinema – Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü’ne dikkati çekmek için hazırlanan 2013 yılı yapımı Göle Yas (Song of the Lake) adlı belgesel filmin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği’nin de kurucu başkanı olarak görev yaptı. Türkel ayrıca Bodrum Rüyası adlı kısa filmi yönetti, senaristliğini ve kurgusunu; Tutku: Meriç Sümen adlı kısa filmin ise yönetmenliğini yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.