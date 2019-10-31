İki Gözüm Ahmet Filminin Yapımcılarından Açıklama

Yönetmenliğini ise Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği ve çekimlerinin büyük bölümünün tamamlanarak montajı devam eden İki Gözüm Ahmet filmi ile ilgili olarak basında çıkan asılsız dedikodular üzerine yapımcılar açıklama yaptılar. Bazı basın yayın organlarında önceki gün çıkan “Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın yapımcılardan 2 milyon lira talep ettiğinden filmin çekimleri durdu.” şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Basın Bülteni

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