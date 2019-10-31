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Antalya Film Forum’un Kazananları Belli Oldu

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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin genç ve bağımsız sinemacılara destek sağlayarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum’un kazananları dün gece düzenlenen törende açıklandı. 28 – 30 Ekim tarihlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan ve Olena Yershova Yıldız’ın direktörlüğünde gerçekleşen Antalya Film Forum’da 16 proje toplam 530 bin TL para ödülüyle desteklendi.

Antalya Film Forum Ödül Töreninden

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