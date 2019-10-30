Omar ve Biz, Türkiye’deki İlk Gösterimini Antalya’da Yaptı

Omar ve Biz, Türkiye’deki ilk gösterimini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Maryna Gorbach Er ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı filmin gösteriminin ardından film yönetmenleri, filmin oyuncuları Cem Bender, Taj Sher Yakub, Uygar Tamer, Ushan Çakır, Tümur Ölkebaş ile filmin görüntü yönetmeni Aydın Sarıoğlu’nun katılımıyla söyleşi gerçekleşti. Film ekibine soruların sorulduğu etkinliğin moderatörlüğünü ise Muammer Brav üstlendi.

Basın Bülteni

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Uygar Tamer – Cem Bender – Mehmet Bahadır Er

