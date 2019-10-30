Kanlı Havuz Serisi Geliyor

Türk korku sinemasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen korku serisi Kanlı Havuz’un ilk filmi Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor için hazırlıklar başladı. “Gerçek Olay, Gerçekten Öte Bir Film” sloganıyla yola çıkan filmin başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz ve Selin Selçuk yer alacak. Okuma provaları başlayan filmin çekimleri Kasım ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Mert Güner ve Okan Kılıç’ın yöneteceği Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor’un görüntü yönetmenliğini ise Cihan Kahraman yapacak. Teaser afişi geçtiğimiz günlerde paylaşılan Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor filminin 2020 yılı başında vizyona girmesi planlanıyor.

Basın Bülteni

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