Altın Portakal’da Sinemamız Konuşulacak

26 Ekim’de başlayan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin etkinlik programı da heyecan uyandırıyor ve sinemaseverler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Ahmet Mekin, Selma Güneri, Zeki Demirkubuz, Şebnem Bozoklu, Mert Fırat ve Ercan Kesal’ın konuşmacı olacağı Öğle Sohbetleri sürüyor. Sinema sektörünün temsilcilerinin katılacağı ve sinemamızın sorunlarının masaya yatırılacağı Türkiye Sineması’nın Dünü, Bugünü, Yarını Paneli ve son iki yılın kazananlarına ödüllerinin sunulacağı Ulusal Yarışma Töreni, 31 Ekim Perşembe günü Antalya Kültür Merkezi’nde sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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Sinemamızın Dünü, Bugünü, Yarını Paneli

