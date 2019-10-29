Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde Kapı Açıldı

19. Türk Film Festivali Frankfurt’ta Kapı filminin Almanya galası gerçekleşti. Açılış filmini izleyenler arasında Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı da vardı. Kadir İnanır’ın 50. sanat yılını kutladığı Kapı filmi, yönetmen Nihat Durak, yapımcı Filiz Durak ile başrol oyuncularından Timur Acar’ın katılımıyla 28 Ekim Pazartesi Cinestar Sineması’nda izleyicilerle buluştu. İlgili ile izlenen filmin gösteriminden sonra söyleşi yapıldı.

Basın Bülteni

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