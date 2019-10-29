Festivalin Biletleri 3. Gününde Bitti

“Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşen ve 66 filmin gösterildiği 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin üçüncü gününde tüm biletler tükendi. Festivalin Öğle Sohbetleri programının ilk konukları, bu yılın Onur Ödülleri’nin sahipleri, sinemamızın değerli oyuncuları Ahmet Mekin ve Selma Güneri oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Leyla Yılmaz’ın Bilmemek ve Kıvanç Sezer’in Küçük Şeyler filmleri, Ulusal Uzun Metraj Jürisi’nin karşısına çıktı.

Basın Bülteni

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Selma Güneri – Mehmet Açar – Ahmet Mekin



Bilmemek Gösterim Öncesinden



Küçük Şeyler Gösterim Öncesinden

