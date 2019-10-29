2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ikincisi, bu yıl 11 – 15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Film toplamaya başlayan festivale, şu ana kadar 300’ün üzerinde başvuru yapılırken, son başvuru tarihi ise 03 Kasım 2019 olarak belirlendi. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın katkısı ve himayesiyle gerçekleştirilen festival, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak.