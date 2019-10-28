Uğur Cevahir’i Kaybettik

Samsunlu duayen sinema salonu işletmecilerinden Uğur Cevahir, 27 Ekim 2019 Pazar günü, 77 yaşında Samsun Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Uğur Cevahir, Samsun Konak Sineması’nı 1974 yılında hizmete açmıştı. Bölgenin ve Samsun’un sinema alanındaki öncü isimlerinden olan Uğur Cevahir, tarihi Konak Sineması’nı 2016 yılında, sinemanın bulunduğu yapının SGK Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılıp özel bir kuruluşa satılmasının ardından kapattı. 42 yıllık sinema işletmesi Konak Sineması, Samsun sinema yaşamının en önemli kalelerinden biriydi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. (Haber: Deniz Yavuz.)



Konak Sineması



Fotoğraflar için Deniz Yavuz’a teşekkür ederiz.