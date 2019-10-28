Taika Waititi’nin yönettiği ve Taika Waititi, Scarlett Johannson, Roman Griffin Davis ile Thomasin McKenzie’nin oynadığı Tavşan Jojo (Jojo Rabbit), 31 Ocak 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yapımcı ve yönetmen Taika Waititi, Tavşan Jojo’da kendine özgü anlatımı ve espri anlayışıyla özel bir konuyu ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı’nı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan yalnız bir Alman çocuk üzerinden taşlıyor. Annesinin, Yahudi bir genç kızı evlerinin tavan arasında sakladığını keşfeden Jojo’nun alt üst olan dünyasını izleyeceğiz.