31 Ocak 2020 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Tavşan Jojo

Yorum yapın

Taika Waititi’nin yönettiği ve Taika Waititi, Scarlett Johannson, Roman Griffin Davis ile Thomasin McKenzie’nin oynadığı Tavşan Jojo (Jojo Rabbit), 31 Ocak 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
Yapımcı ve yönetmen Taika Waititi, Tavşan Jojo’da kendine özgü anlatımı ve espri anlayışıyla özel bir konuyu ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı’nı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan yalnız bir Alman çocuk üzerinden taşlıyor. Annesinin, Yahudi bir genç kızı evlerinin tavan arasında sakladığını keşfeden Jojo’nun alt üst olan dünyasını izleyeceğiz.

  • Basın Bülteni
  • Fotoğraflar
  • Web Sitesi
  • Fragman
  • IMDb

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir