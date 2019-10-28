Hülya Koçyiğit’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Rol aldığı pek çok önemli filmler ile hafızalara kazınan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Yaşam Boyu Onur Ödülü almak üzere 7. Kayseri Film Festivali’ne konuk oluyor. Kadir Turna direktörlüğünde 13 – 16 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Kayseri Film Festivali’nin onur ödülünü açılış töreninde alacak olan Koçyiğit, moderatörlüğünü sinema yazarı Burçak Evren’in yapacağı söyleşiye de katılacak. Bu yıl festivalde Hülya Koçyiğit’i ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Festival Direktörü Kadir Turna, Türk sinemasının önemli ustalarından birini daha Kayserili izleyicilerle buluşturacak olmanın mutlu heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Basın Bülteni

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