Festivalde Bugün (27 Ekim 2019) Öne Çıkanlar

Festival, 03 Ağustos’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci ve sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ı özel bir etkinlikle hatırlıyor. Anca Damian’in animasyon başyapıtı Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi’nin gösterimi ardından, Psikolog Ayşegül Cebenoyan Çocuk Gelişiminde Sinema ve Sanatın Rolü başlıklı bir sohbet gerçekleştiriyor. Film, saat 18:15’de Cinemaximum (Migros) Salon 7′de izleyiciye sunulacak. Gün içinde ayrıca, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak olan Orçun Berham yönettiği Bina ve yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı Ceviz Ağacı adlı filmler jüri önüne çıkacak.

Basın Bülteni

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Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi (Marona’s Fantastic Tale)

