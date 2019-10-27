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Altın Portakal Alkışlarla Başladı

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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün gece kapalı spor salonunda yapılan açılış töreni ile başladı. Selma Güneri, Ahmet Mekin ve Can Kolukısa’ya ödüllerinin verildiği gecenin unutulmaz anlarından biri de, festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray’ın sahneye çıktığı an oldu. Ulusal yarışmaların geri dönüşünün kutlandığı geceye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Oktay Kaynarca, Onur Ünlü, Ceyda Düvenci, Cengiz Bozkurt, Olgun Şimşek, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Tayfun Pirselimoğlu, Defne Yalnız, Serdar Orçin gibi sinema ve televizyon dünyasından bir çok isim katıldı.

Kortejden

Burak Hakkı – Şahnaz Çakıralp

Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)

Salih Güney – Seray Sever – Özlem Yıldız

Selma Güneri – Muhittin Böcek – Yusuf Sezgin

Açılış Gecesinden

Ahmet Boyacıoğlu – Türkan Şoray

Ahmet Mekin

Ayten Uncuoğlu

Can Kolukısa – Emrah Kolukısa

Candan Erçetin

Engin Ayça – Gülsen Tuncer – Agâh Özgüç – Uğur Yüksel

Füsun Demirel

Muhittin Böcek – Ahmet Mekin – Münir Karaloğlu (Antalya Valisi)

Oktay Kaynarca

Selma Güneri

Şahnaz Çakıralp

Şebnem Bozoklu

Tuğrul Meteer

Türkan Şoray – Muhittin Böcek

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