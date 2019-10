Altın Portakal Alkışlarla Başladı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün gece kapalı spor salonunda yapılan açılış töreni ile başladı. Selma Güneri, Ahmet Mekin ve Can Kolukısa’ya ödüllerinin verildiği gecenin unutulmaz anlarından biri de, festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray’ın sahneye çıktığı an oldu. Ulusal yarışmaların geri dönüşünün kutlandığı geceye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Oktay Kaynarca, Onur Ünlü, Ceyda Düvenci, Cengiz Bozkurt, Olgun Şimşek, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Tayfun Pirselimoğlu, Defne Yalnız, Serdar Orçin gibi sinema ve televizyon dünyasından bir çok isim katıldı.

