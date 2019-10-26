Karakomik Filmler’in Kamera Arkası Görüntüleri Yayında

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim’de vizyona girdi. 4 arkadaşın kaçamak yapalım derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada’nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı. Karakomik Filmler’in ilk serisinde, seyirci sinemada önce 2 Arada ile buluşuyor. 2 Arada filminde Cem Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya rol alıyor. Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz’a Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Kamera Arkası görüntülerini izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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