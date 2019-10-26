Karakomik Filmler’in Kamera Arkası Görüntüleri Yayında

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim’de vizyona girdi. 4 arkadaşın kaçamak yapalım derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada’nın kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı. Karakomik Filmler’in ilk serisinde, seyirci sinemada önce 2 Arada ile buluşuyor. 2 Arada filminde Cem Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya rol alıyor. Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz’a Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz eşlik ediyor.
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- Kamera Arkası görüntülerini izlemek için tıklayınız: 1 / 2
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