Rize Valiliği himayesinde 28 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihleri arasında Rize’de Uluslararası Çay Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali düzenleniyor. Sevilen oyuncumuz Selda Alkor festivalin onur konuğu olarak Rize’yi ziyaret edecek. Festival kapsamında sanatçının 2 Gün ve 2 Yaka Yarım Aşk adlı filmleri de gösterilecek. Festivalde sunulacak filmler arasında Vargit Zamanı, Mirasım Benim, Bir Tutam Tezat Kadraj, Limon Şeker ve Bir de Çay, Kral Şakir: Korsanlar Diyarı gibi filmler var. Film gösterimleri Batum Türk Okulu, Sosyal Bilimler Lisesi, Gençlik Merkezi, Ziraat Botanik Çay Bahçesi, Pembe Köşk Sineması, İsmail Kahraman Kültür Merkezi gibi özel mekânlarda yapılacak.



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2 Yaka Yarım Aşk

Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

Vargit Zamanı