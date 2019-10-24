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Adanış: Kutsal Kavga’dan İlk Kareler

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Feyz Film Prodüksiyon’dan çok ses getirecek bir proje geliyor. Yönetmenliğini, Two Fingers Honey ile Arnavutluk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atmış Emir Khalilzadeh’in yönettiği, senaryosu Baki İlhan’ın imzasını taşıyan Adanış: Kutsal Kavga, Türk sinema tarihinin bugüne kadarki en iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor. Filmin başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Turgay Tanülkü gibi isimler üstleniyor.

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