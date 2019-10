10. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali’nin Kazananları Belli Oldu

10 yıldır farklı ülkelerin farklı şehirlerinde organize edilen, bu sene 17 – 20 Ekim 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina şehrinde düzenlenen Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin konuk olarak katıldığı festivalde 4 Türk filmi de olmak üzere toplam 21 film yarıştı. En İyi Film Ödülünü Yunanistan’dan Jacqueline Lentzou’nun yönettiği Hector Malot: The Last Day of the Year adlı kısa film kazandı.



Ödül Listesi

En İyi Film Ödülü: Hector Malot: The Last Day of the Year – Jacqueline Lentzou (Yunanistan)

En İyi İlk Film Ödülü: Versus – Enes Foçi (Arnavutluk)

Seyirci Ödülü: The Eye – Stergios Dinopoulos (Yunanistan)

İlk Film Özel Ödülü: Ibraska Highway – Aleksandrija Ajduković (Sırbistan)

Özel Ödüller: Offstage – Andrei Hutuleac (Romanya) / 9Bed(s) – Ismene Daskarolis (Yunanistan) / Fundaments – Peter Cerovšek (Slovenya)

Konuklar



Ödüller