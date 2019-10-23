Türk Sinemasının İlk Mucize’si Devam Filmiyle 06 Aralık’ta Vizyonda

Tüm zamanlar seyirci rekortmeni dram filmleri listesindeki dördüncülüğünü vizyona girdiği 2015’den bu yana korumaya devam eden, 3.737.605 kişi tarafından izlenen Mucize devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle gişede çok büyük bir başarı yakalayan Mahsun Kırmızıgül’ün devam filmi Mucize 2: Aşk, Doğu’nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin’in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar.

Basın Bülteni

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