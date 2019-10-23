Bong Joon Ho’nun yönettiği ve Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, Park So Dam ile Choi Woo Sik’in oynadığı Parazit (Gisaengchung – Parasite), 01 Kasım 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde mahrumiyet içinde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar. Güney Kore’nin Oscar Adayı olan film Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazandı.