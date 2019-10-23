Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i Buluşturan Film Merhaba Güzel Vatanım, 01 Kasım’da Sinemalarda

Yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesini anlatan Merhaba Güzel Vatanım, 01 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir’in üstlendiği Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin gibi usta ve genç isimler rol alıyor.

Basın Bülteni

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