Feride’den İlk Kareler Geldi, İşte O Fotoğraflar

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan yılın en renkli komedi filmi Feride’nin setinden ilk fotoğraflar geldi. Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın yazdığı filmin çekimleri İstanbul’un Yedikule’de semtinde başladı. Her karakter için özel tasarlanan ilginç kostümleri ve aksesuarları çok konuşulacak filmde, terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan heyecanlı yolculuğunu anlatılıyor.

Basın Bülteni

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