Hakan Meriçliler Frankfurt’ta

Yeni sezonda vizyona girecek 2 farklı filmde birbirinden farklı karakterleri canlandıracak olan başarılı oyuncu Hakan Meriçliler bu sefer de festival sunuculuğu yapacak. Meriçliler, 27 Ekim’de 19. Türk Film Festivali Frankfurt’ta sunuculuk yapacak. Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği ile düzenlediği 19. Türk Film Festivali Frankfurt ünlü oyuncuların katılımı ile 27 Ekim Pazar günü Frankfurt Alte Oper’de başlıyor.

Basın Bülteni

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