Japonya Büyükelçiliği, 25 Ekim – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Japonya Festivali 2019 etkinliği düzenliyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaklaşık bir ay süreyle, çok renkli Japon kültür etkinlikleri gerçekleştirilecek. Geleneksel Japon çay töreni ve kaligrafi gösterileri, caz konseri, Japon filmleri gösterimi gibi kültürel konularla sınırlı kalınmaksızın, Japonca Konuşma Yarışması ile Japonya’yı çevreleyen uluslararası durum hakkında seminerleri de kapsayan çok çeşitli etkinlikler yapılacak. Japonya Festivali 2019 kapsamında Ankara Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Every Day a Good Day, Dad’s Lunch Box ve A Silent Voice adlı filmler gösterilecek.

Festival Programı / Film Gösterim Programı

