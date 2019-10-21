Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’dan Hayatın İçinden Bir Aşk Hikâyesi: Söz Vermiştin

Okul yıllarından sonra yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın geç kalmış aşklarını anlatan Söz Vermiştin gerçek hayatla iç içe bir aşk filmi. Baran Seyhan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği, başrollerini başarılı oyuncular Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı Söz Vermiştin’in afişi ve teaser’ı yayınlandı. Nesim’in, lise orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan ile yıllar sonra karşılaşmalarını ve geç kalmış aşklarını yaşayışlarını beyazperdeye taşıyan Söz Vermiştin filminin afişi ve ilk teaser’ı sinemaseverlerle buluştu. Film, aşka bir ömür sahip çıkabilmeyi, O’nu yıllarca her gün yeniden sevebilmeyi anlatıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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