5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl 111 ülkeden toplam 3238 filmin başvuru yaptığı 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri, zorlu bir eleme maratonunun ardından Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Ulusal yarışma bölümüne başvuran 443 filmden Ön Jüri’nin belirlediği; 28 Kurmaca, 9 Belgesel, 5 Deneysel, 5 Animasyon film finale kalırken; Ulusal Liselerarası Yarışmada 9 film finalde yarışmaya hak kazandı.
- Basın Bülteni
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Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:
Birincilik Ödülü: Aylin / Ozan Yoleri
İkincilik Ödülü: Sonsuz / Murat Çetinkaya
Üçüncülük Ödülü: Tahta Kurusu / Tunahan Kurt
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:
Birincilik Ödülü: Pembe Kimlik / Tolunay Tekmek
İkincilik Ödülü: Ucurtmanın Peşinde / Anıl Tokur
Üçüncülük Ödülü: Mezarlık Çalgıcıları / Mehmet İsmail Çeçen
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:
Birincilik Ödülü: ROM / İlker Ergün
İkincilik Ödülü: Biilaç / Furkan Han Mert
Üçüncülük Ödülü: Bugün / Önder Şengül
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:
Birincilik Ödülü: Avarya / Gökalp Gönen
İkincilik Ödülü: Eksik / Hakkı Sedat Çetin
Üçüncülük Ödülü: Su / Erkan Kolçakköstendil
Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması:
Birincilik Ödülü: Tears / R. Zeynep Yalçınkaya
İkincilik Ödülü: Akana / Halil Tiryaki
Üçüncülük Ödülü: Çiçekler Susayınca / Elif Beyza Menevşe, Zeynep Sude Erilli
NETSEL Marina Jüri Özel Ödülü: Son Eylül / Gülsün Odabaş
TÜRSAB Jüri Özel Ödülü: Bit / Fırat Demir
Ön Jüri Özel Ödülü: Lupus / Gökhan İpekkan
Halk Jürisi Özel Ödülü: Uçurtma Peşinde / Anıl Tokur
Bülent Özkam – Meriç Başaran – Elife Çilingir –
Saliha Demirel – Gürşat Ozdamar – Sadi Çilingir –
Mehmet Oktay (Marmaris Belediye Başkanı)
Mehmet İsmail Çeçen – Sadi Çilingir – Mutlu Ulusoy
Murat Tırpan – Natali Yeres – Bülent Özkam –
Sadi Çilingir – Bora_Davutoğlu