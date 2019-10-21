5. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl 111 ülkeden toplam 3238 filmin başvuru yaptığı 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri, zorlu bir eleme maratonunun ardından Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Ulusal yarışma bölümüne başvuran 443 filmden Ön Jüri’nin belirlediği; 28 Kurmaca, 9 Belgesel, 5 Deneysel, 5 Animasyon film finale kalırken; Ulusal Liselerarası Yarışmada 9 film finalde yarışmaya hak kazandı.



Basın Bülteni

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Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:

Birincilik Ödülü: Aylin / Ozan Yoleri

İkincilik Ödülü: Sonsuz / Murat Çetinkaya

Üçüncülük Ödülü: Tahta Kurusu / Tunahan Kurt

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:

Birincilik Ödülü: Pembe Kimlik / Tolunay Tekmek

İkincilik Ödülü: Ucurtmanın Peşinde / Anıl Tokur

Üçüncülük Ödülü: Mezarlık Çalgıcıları / Mehmet İsmail Çeçen

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:

Birincilik Ödülü: ROM / İlker Ergün

İkincilik Ödülü: Biilaç / Furkan Han Mert

Üçüncülük Ödülü: Bugün / Önder Şengül

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Kurmaca Dalı:

Birincilik Ödülü: Avarya / Gökalp Gönen

İkincilik Ödülü: Eksik / Hakkı Sedat Çetin

Üçüncülük Ödülü: Su / Erkan Kolçakköstendil

Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması:

Birincilik Ödülü: Tears / R. Zeynep Yalçınkaya

İkincilik Ödülü: Akana / Halil Tiryaki

Üçüncülük Ödülü: Çiçekler Susayınca / Elif Beyza Menevşe, Zeynep Sude Erilli

NETSEL Marina Jüri Özel Ödülü: Son Eylül / Gülsün Odabaş

TÜRSAB Jüri Özel Ödülü: Bit / Fırat Demir

Ön Jüri Özel Ödülü: Lupus / Gökhan İpekkan

Halk Jürisi Özel Ödülü: Uçurtma Peşinde / Anıl Tokur

Bora Davutoğlu



Bülent Özkam – Meriç Başaran – Elife Çilingir –

Saliha Demirel – Gürşat Ozdamar – Sadi Çilingir –

Mehmet Oktay (Marmaris Belediye Başkanı)



Mehmet İsmail Çeçen – Sadi Çilingir – Mutlu Ulusoy



Mehmet Oktay



Murat Tırpan – Natali Yeres – Bülent Özkam –

Sadi Çilingir – Bora_Davutoğlu



Mutlu Ulusoy



Saliha Demirel – Şeref Öztürk



Şeref Öztürk



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