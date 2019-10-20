ÖĞDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği bu sene düzenlediği 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın ana konusunu “ırkçılık, ayrımcılık” olarak belirledi. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada ırkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılıktan dolayı dünyada ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları sanat yoluyla eleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Sürücü, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konulara dikkat çeken kısa film senaryolarını ödüllendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yarışmanın son katılım tarihi 16 Mayıs 2020 olarak açıklanırken yarışma jürisinin son katılım tarihinden sonra açıklanacağı belirtildi.