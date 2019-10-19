Feride’nin Çekimleri Başladı

İçinde bulunduğu başarılı projelerde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı, yeni karakteri Feride’nin filminin senaryosunu da kaleme aldı. Bir atölye de terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan Feride adlı filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın yönettiği filmde ayrıca, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça gibi isimler rol alıyor.

Basın Bülteni

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