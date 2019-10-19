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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Gala Gecesi Yapıldı

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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nde geleneksel kortej geçidi ve gala gecesi yapıldı. Kortejden sonra akşam da festival galası düzenlendi. Festivalin Emek Ödülü sinemamızın sevilen oyuncusu Meriç Başaran’a, Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Perihan Savaş’a verildi. Gecede ayrıca Muğla Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a ve festivale destek olan tüm sponsorlara teşekkür plaketleri verildi.

Mehmet Oktay (Marmaris Belediye Başkanı) – Mutlu Ulusoy

Meriç Başaran – Mutlu Ulusoy

Perihan Savaş – Şeref Öztürk – Mutlu Ulusoy

Festival Ekibi

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