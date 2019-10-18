Her Yaştan Çocuklarla Sinema Kitabı Yakında Çıkıyor

Gürşat Özdamar’ın Her Yaştan Çocuklarla Sinema kitabı yakında kitapçılarda satışa sunuluyor. Yayıncı kuruluş İstopmotion, istop isimli çocuk oyunu ile hareket anlamına gelen motion sözcüklerinin bileşiminden oluşuyor. Stopmotion, sinemayı var eden bir temel olarak biliniyor. İstanbul Sinema Topluluğu’nun Çocuklarla Sinema Atölyeleri çalışma notlarından derlenen kitap, stopmotion konusunda başlangıç düzeyindeki bilgileri her yaştan çocuklarla paylaşmak üzere hazırlandı. Kitap web sitesi üzerinden de temin edilebiliyor.