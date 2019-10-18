Aman Reis Duymasın Filminin Teaser’ı Yayınlandı, Yazın Neler Oldu Sorusu Yanıt Buldu

Onur Tan’ın yönettiği Aman Reis Duymasın filminin teaserı yayınlandı. Teaser, mafyatik karakterleri, eğlence dolu, hareketli ve aksiyonu bol sahneleriyle izleyiciyle buluşturmayı vadediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin arasında yayınlanan teaser, sosyal medyada çok ilgi gördü, gündem oluşturdu. İzleyicilerin bir süredir merakla yanıtını aradığı “Tatilde Ne Oldu?”, “Hızır Reis, Aileye Yazın Ne Yaşandı da Kızdı?” sorularının cevabı Youtube platformunda 2,5 milyon kişiye ulaştı.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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