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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, Kıyıya Vuran Tahta Valiz ile Açıldı

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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin açılış filmi gösterimi, Göç ve Mültecilik paneli, kortej geçidi ve açılış galası yapıldı. Bu yılki festivalin açılış filmi, mülteciler ve mültecilerin sorunlarına odaklanan Kıyıya Vuran Tahta Valiz oldu. Gösterimin ardından bir de panel yapıldı. Panelinin ardından düzenlenen Kortej Geçidi Anatolia Meydanında sona erdi. Akşam yapılan galada ise oyuncu Meriç Başaran’a Emek, Perihan Savaş’a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Panel

Şeref Öztürk (Festival Başkanı) – Küçükler Dans Gösterisi

Özel Çocuklar Gösterisi

Kortej

Gala (Perihan Savaş – Şeref Öztürk – Mutlu Ulusoy)

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