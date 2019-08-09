Kayhan Başoğlu’nun yönettiği ve Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi ile Cansu Karataş’ın oynadığı Sir-Ayet 2, 27 Eylül 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Enis Özkan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çok zor günler geçiren Bilal Ağa, yaptığı bir anlaşma ile lânetli bir servet sahibi olur. Pişman olunca anlaşmadan vaz geçmek ister ancak bu isteği ölümüne neden olur. Aynı köyde yaşayan iki genç plân yaparlar ve bir gece Bilâl Ağa’nın mezarını kazarlar, altın dişlerini sökerek paraya çevirirler. Bununla birlikte gençlere ve etraflarında bulunan diğer insanlara, sırası ile lânetli servetin belâsı bulaşıcı bir virüs gibi sirayet etmeye başlar.