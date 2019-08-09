Kraliçe Lear Filminin Posteri ve Teaser’ı Yayınlandı

İlk gösterimini 25. Saraybosna Film Festivali’nin uluslararası belgesel film yarışmasında yapacak olan Pelin Esmer’in Kraliçe Lear filminin posteri ve teaserı yayımlandı. 20 Ağustos’ta Saraybosna’da gösterilecek film, Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare’in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alıyor. Türkiye’de 2019 sonbaharında gösterime girmesi planlanan Kraliçe Lear, Pelin Esmer’in Oyun filmiyle tanıdığımız Arslanköylü tiyatrocu kadınlarla on dört yıl sonra yeniden bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Kraliçe Lear, 15 Kasım 2019’da gösterime girecek.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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