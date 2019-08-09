Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay’ın yönettiği ve Onur Akgülgil, Hakan Akın, Didem Atlıhan ile Mustafa Oral’ın seslendirdiği animasyon film Kral Şakir: Korsanlar Diyarı, önümüzdeki aylarda CJ Entertainment dağıtımıyla BKM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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