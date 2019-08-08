Yılın Filmi Geliyor, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 25 Ekim’de Sinemalarda

Dijital Sanatlar Yapımevi, halterde aşılması güç, neredeyse imkânsız başarılara imza atan, Dünyanın En İyi Sporcusu seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu. 25 Ekim 2019’da vizyona girecek Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosunda Naim Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğiz. Gürkan Uygun ise Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden, dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor.

Basın Bülteni

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