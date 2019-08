Quentin Tarantino’dan Bir Zamanlar Hollywood’da, İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Quentin Tarantino’nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood), vizyona çıkışından önce, 21 Ağustos Çarşamba günü 21:30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Quentin Tarantino’nun merakla beklenen dokuzuncu filmi, başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood yıldızını bir araya getiriyor ve Tarantino filmlerinin âlâmetifarikalarını da yeniden beyazperdeye getiriyor. 1969 yazında Los Angeles’ta geçen filmin başkarakterleri, oyuncu Rick Dalton ile dublörü, şoförü ve en iyi arkadaşı olan Cliff Booth.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.