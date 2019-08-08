Hürkuş, 2019 Yaz Kültür Sanat Festivali Kapsamında Büyükada’da Gösteriliyor

Sinema yazarı Melis Zararsız’ın moderatörlüğünde Adalar Kültür Derneği’nin bahçe sineması etkinliklerinde 4 haftalık Türk sineması gösterimleri ve yönetmen / oyuncu söyleşileri devam ediyor. Etkinlik kapsamında 13 Ağustos Salı akşamı yönetmen Kudret Sabancı konuk olacak,Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi izlenip söyleşi yapılacak; 20 Ağustos Salı akşamı Bilal Babaoğlu’nun Aşık, 27 Ağustos’ta Ceyda Torun’un Kedi belgeseli ve 03 Eylül’de ise Ümit Ünal’ın Sofra Sırları sunulacak, yönetmenlerle söyleşiler yapılacak.



2019 Yaz Kültür – Sanat Festivali Bahçe Sineması Programı

