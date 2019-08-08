Sinema yazarı Melis Zararsız’ın moderatörlüğünde Adalar Kültür Derneği’nin bahçe sineması etkinliklerinde 4 haftalık Türk sineması gösterimleri ve yönetmen / oyuncu söyleşileri devam ediyor. Etkinlik kapsamında 13 Ağustos Salı akşamı yönetmen Kudret Sabancı konuk olacak,Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi izlenip söyleşi yapılacak; 20 Ağustos Salı akşamı Bilal Babaoğlu’nun Aşık, 27 Ağustos’ta Ceyda Torun’un Kedi belgeseli ve 03 Eylül’de ise Ümit Ünal’ın Sofra Sırları sunulacak, yönetmenlerle söyleşiler yapılacak.
Hürkuş, 2019 Yaz Kültür Sanat Festivali Kapsamında Büyükada’da Gösteriliyor
Sinema yazarı Melis Zararsız’ın moderatörlüğünde Adalar Kültür Derneği’nin bahçe sineması etkinliklerinde 4 haftalık Türk sineması gösterimleri ve yönetmen / oyuncu söyleşileri devam ediyor. Etkinlik kapsamında 13 Ağustos Salı akşamı yönetmen Kudret Sabancı konuk olacak,Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi izlenip söyleşi yapılacak; 20 Ağustos Salı akşamı Bilal Babaoğlu’nun Aşık, 27 Ağustos’ta Ceyda Torun’un Kedi belgeseli ve 03 Eylül’de ise Ümit Ünal’ın Sofra Sırları sunulacak, yönetmenlerle söyleşiler yapılacak.