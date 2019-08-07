45-25: Kusursuz Cinayet Filminin Fragmanına Yorum Yağdı

Üç ayrı ekiple ve 3 farklı sonla çekilen 45-25: Kusursuz Cinayet filminin fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı dakikadan itibaren büyük ilgi gören fragmana yüzlerce yorum geldi. Sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği olaylar zincirini konu alan filmin yönetmeni Biray Dalkıran, Kanıt adlı TV dizisinin beyazperdeye uyarlaması olan polisiye filmin, sinemaseverlerin beklentisini fazlasıyla karşılayacağını söyledi. Gerek konusu, gerekse çekim kalitesi ile en iddialı yerli polisiye filmini çektiğine inandığını söyleyen Dalkıran, bu filmde “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusuna yanıt arıyor. 45-25: Kusursuz Cinayet, 06 Eylül’de sinemalarda.

Basın Bülteni

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