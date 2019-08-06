Umur Bugay’ı Kaybettik

Sinemamızın tanınmış senaristlerinden, ilk Hababam Sınıfı filminin ve fenomen TV dizisi Bizimkiler’in senaristi, yazar Umur Bugay, 06 Ağustos 2019 Salı günü hayatını kaybetti. Bugay’ın senaryosunu yazdığı ünlü filmler arasında Deli Yusuf, İşte Hayat, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Postacı, Davacı, Köşeyi Dönen Adam, Namus Düşmanı, Yoksul, Düttürü Dünya, Rus Gelin gibi filmler var. Cenazesi, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.