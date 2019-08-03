Cüneyt Cebenoyan’ı Kaybettik

BirGün Gazetesi’nin köşe yazarı, SİYAD – Sinema Yazarları Derneği üyesi Cüneyt Cebenoyan, 03 Ağustos 2019 Cumartesi günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cebenoyan yönetimindeki otomobil, Seydişehir – Konya karayolunun 5. kilometresinde yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Cebenoyan’ın kullandığı otomobil daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. BirGün Gazetesi’nde yazdığı sinema yazılarıyla hem gazeteye hem de kültür sanat dünyamıza farklı bir pencere açmıştı. Hayatboyu ve Gözümün Nuru adlı filmlerde de rol alan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.