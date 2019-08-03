Cengiz Sezici’yi Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen oyuncularından Cengiz Sezici, 03 Ağustos 2019 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sezici, 1950 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978’de sinema filmlerinde oynamaya başladı. Ayşecik adlı TV dizisinde canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi. Sezici, Selvi Boylum Al Yazmalım, Bereketli Topraklar Üzerinde, Fahriye Abla, Karanfilli Naciye, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Son Urfalı, Alnımdaki Bıçak Yarası, Kiraz Çiçek Açıyor, Son Urfalı, Körebe, Anayurt Oteli, Abuzer Kadayıf gibi filmleriyle anılıyor. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.