Pedro Almodovar’ın yönettiği ve Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia ile Nora Navas’ın oynadığı Acı ve Zafer (Dolor y Gloria – Douleur et Gloire – Pain and Glory), 11 Ekim 2019′da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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