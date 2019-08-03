Pedro Almodovar’ın yönettiği ve Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia ile Nora Navas’ın oynadığı Acı ve Zafer (Dolor y Gloria – Douleur et Gloire – Pain and Glory), 11 Ekim 2019′da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
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Acı ve Zafer
Pedro Almodovar’ın yönettiği ve Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia ile Nora Navas’ın oynadığı Acı ve Zafer (Dolor y Gloria – Douleur et Gloire – Pain and Glory), 11 Ekim 2019′da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.