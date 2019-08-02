Kudret Sabancı’nın yönettiği ve ?????’in oynadığı Halid Bin Velid, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Dragon Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İslam tarihinin en büyük savaşçısı olan Hz. Halid Bin Velid Müslümanlara karşı ilk defa Uhud Savaşı’nda savaşmıştır. Hz. Halid’in Uhud Savaşı’ndaki taktiği Müslümanların ağır kayıplar vermesine sebep olmuştur. Bu savaştan hemen sonra gerçekleşen Hendek Savaşı’nda Müslümanlara karşı son kez savaşmıştır. Hudeybiye Antlaşması sonrası daha önceden Müslüman olan kardeşi aracılığıyla Hz. Muhammed tarafından İslama davet edilmiş ve bu daveti kabul etmiştir. Mute ve Yermuk gibi İslam tarihinin en önemli savaşlarında Müslüman ordularını komuta etmiş ve tarihteki ilk Haçlı seferini bozguna uğratmıştır. Yaşamı boyunca 100’ü aşkın savaşta yer almış ve hiçbirini kaybetmemiştir. Hz. Muhammed (S.A.V) onun hakkında «Halid Bin Velid Allah’ın kılıcıdır.» buyurmuştur.